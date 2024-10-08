Дипломат одним словом охарактеризовала «план победы» Зеленского

В «плане победы» Владимира Зеленского нет ничего от политико-дипломатического урегулирования. Об этом в интервью РИА Новости сообщила исполняющая обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, охарактеризовав данный план как ультиматум.
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