Дипломат одним словом охарактеризовала «план победы» Зеленского

В «плане победы» Владимира Зеленского нет ничего от политико-дипломатического урегулирования. Об этом в интервью РИА Новости сообщила исполняющая обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, охарактеризовав данный план как ультиматум.