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Закон, порядок, государство

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В Ростовской области прошли проверки миграционного режима

В Первомайском районе города Ростова-на-Дону проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал», направленное на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства Российской Федерации.

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