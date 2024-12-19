Сегодня, в рамках серии материалов о вере вере Бога, речь пойдет о ленности. В книге «Маргаритъ» нашлось мосто и для этого порока, который в той или иной степени имеется у каждого из нас.
О ленности
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Сегодня, в рамках серии материалов о вере вере Бога, речь пойдет о ленности. В книге «Маргаритъ» нашлось мосто и для этого порока, который в той или иной степени имеется у каждого из нас.
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