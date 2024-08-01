Долина рассказала о своей любимой квартире в Юрмале

Певица Лариса Долина пару лет назад приняла решение поддержать Россию, а не идти по пути Пугачевой. Это обернулось для нее большими проблемами, поскольку знаменитость вскоре попала в европейские санкционные списки.
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