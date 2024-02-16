Стипендии подрастут: студентам обещают выплаты на уровне прожиточного минимума

Стипендия. Авторские права на иллюстрацию принадлежат медиагруппе "Хакнем" и защищены товарным знаком ®️ Хорошая новость для студентов! Министерство науки и высшего образования РФ предложило увеличить стипендии до уровня прожиточного минимума.
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