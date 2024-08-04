Ядерный "Арктур" станет кошмаром для Запада: Россия готовит чёрное цунами в ответ за "Северные потоки"

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К 2037 году нынешние подводные крейсера «Борей» выстроят в очередь на утилизацию, и это еще один из наиболее оптимистичных сценариев.

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Комментарии
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Александр
Не видно явного превосходства будущих &quot;Колумбий&quot; над существующими &quot;Бореями&quot;.Да и срок службы &quot;Бореев&quot; явно не 20 лет.
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11 час.
Александр Почекунин
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10 час.
Владимир Алтайцев
А  автор  спец  в атомных подлодках? Сомневаюсь.
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7 час.

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