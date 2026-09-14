В Калужской области уничтожены пять беспилотников

Ночью в регионе уже сбили один беспилотник, днем уничтожили еще пять, никто не пострадал5 беспилотников было уничтожено днем 14 сентября в Думиничском, Жиздринском, Людиновском и Ульяновском округах.
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