Для участников СВО, проходящих заочное обучение и взявших академический отпуск в вузах Кировской области, провели телемост

С приветственными словами к военнослужащим обратились представители руководства Вятского государственного агротехнического университета, пообещав оказать помощь в учебном процессе военнослужащим по возвращении домой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии