Судный «день трех восьмерок»: что произойдет 8 августа 2024 года Ольга Вайленко8 августа 2024 года может стать знаменательной датой для многих людей, и это не связано с катастрофическими событиями, а скорее с внутренними изменениями и предстоящими испытаниями.