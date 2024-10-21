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Закон и Порядок

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«Е сало и горiлка!»: Северных корейцев будут заманивать в украинский плен

«Е сало и горiлка!»: Северных корейцев будут заманивать в украинский плен

Политнавигатор Украине нужно не жаловаться Западу на якобы присутствие северокорейцев на фронте, а трубить во всю мощь украинской пропаганды, что в плену кормят лучше, чем в Корее.

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