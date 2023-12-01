Андрей Бочкарёв: Завершается строительство дополнительной пересадки между станциями метро «Каховская» и «Севастопольская»

Внутренняя отделка подземного перехода сочетается со стилистикой западного вестибюля станции «Каховская» Жителям Москвы рассказали как продвигается строительство подземного перехода расположенного под Севастопольской площадью вдоль улицы Каховка в районе Зюзино.
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