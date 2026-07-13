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Авторадио

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Трамп заявил о намерении США контролировать Ормузский пролив

Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен взять под контроль Ормузский пролив.  В эфире Fox News он сказал, что американские силы будут обеспечивать безопасность судоходства и могут взимать за это плату.

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