Трамп заявил о намерении США контролировать Ормузский пролив

Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен взять под контроль Ормузский пролив. В эфире Fox News он сказал, что американские силы будут обеспечивать безопасность судоходства и могут взимать за это плату.
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