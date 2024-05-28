6 лет назад Илон Маск запустил в космос родстер. Смотрим, где сейчас автомобиль. Видео

6 февраля Илон Маск запустил в космос Falcon Heavy с кабриолетом на борту. Пару лет назад родстер заметили на орбите Земли, а затем инженеры НАСА запустили постоянный трекинг необычного объекта и включили установленную на приборной доске камеру.
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