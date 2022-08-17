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42 лифта заменят во время капитального ремонта многоквартирных домов в Химках

42 лифта заменят во время капитального ремонта многоквартирных домов в Химках

Капитальные ремонт провели в 200 многоквартирных домах в Химках с 2020 года. Работы в еще 115 зданиях завершат до конца 2022-го, а 42 подъезда получат новые лифты, отметил глава городского округа Дмитрий Волошин во время общегородского совещания.

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