42 лифта заменят во время капитального ремонта многоквартирных домов в Химках

Капитальные ремонт провели в 200 многоквартирных домах в Химках с 2020 года. Работы в еще 115 зданиях завершат до конца 2022-го, а 42 подъезда получат новые лифты, отметил глава городского округа Дмитрий Волошин во время общегородского совещания.