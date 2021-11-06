Омские базы отдыха вслед за гостиницами потребовали QR-коды

Пока о введении нового правила сообщили лишь представители базы отдыха «Сказка» под Омском. Теперь для заселения в санаторий нужен либо QR-код о прививке или перенесенном коронавирусе в последние полгода, либо медотвод с отрицательным ПЦР-тестом.