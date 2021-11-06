gorod55

237 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nats Блиндажев
    А я вылечился от поноса... )Оксана Фадина выл...
  • Nats Блиндажев
    Больше писать не о чем?Оксана Фадина выл...
  • Boris Max
    Главное цифрами поиграть...))) а кто за чем и почему.... а сколько вернулись после командировок и отдыха... и кто уех...Из Омской области...

Омские базы отдыха вслед за гостиницами потребовали QR-коды

Омские базы отдыха вслед за гостиницами потребовали QR-коды

Пока о введении нового правила сообщили лишь представители базы отдыха «Сказка» под Омском. Теперь для заселения в санаторий нужен либо QR-код о прививке или перенесенном коронавирусе в последние полгода, либо медотвод с отрицательным ПЦР-тестом.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх