Экономия до славы: Сталлоне мылся в одежде ради выживания в Нью-Йорке

Американский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне откровенно рассказал о периоде тяжелой бедности в начале 1970-х годов в Нью-Йорке, когда ему приходилось принимать душ прямо в одежде, чтобы экономить центы на общественных прачечных, передает радиостанция WFMD .
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