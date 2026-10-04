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Экономия до славы: Сталлоне мылся в одежде ради выживания в Нью-Йорке

Экономия до славы: Сталлоне мылся в одежде ради выживания в Нью-Йорке

Американский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне откровенно рассказал о периоде тяжелой бедности в начале 1970-х годов в Нью-Йорке, когда ему приходилось принимать душ прямо в одежде, чтобы экономить центы на общественных прачечных, передает радиостанция WFMD .

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