Northrop запустила космический «сервисный» аппарат с роботизированными руками

MRV предназначен для обслуживания спутников на орбите, но аналогичные системы потенциально способны выводить из строя космические аппаратыАмериканская Northrop Grumman запустила первый аппарат Mission Robotic Vehicle (MRV) — космический сервисный корабль с двумя роботизированными манипуляторами для обслуживания спутников на геостационарной орбите.
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