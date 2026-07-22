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Northrop запустила космический «сервисный» аппарат с роботизированными руками

Northrop запустила космический «сервисный» аппарат с роботизированными руками

MRV предназначен для обслуживания спутников на орбите, но аналогичные системы потенциально способны выводить из строя космические аппаратыАмериканская Northrop Grumman запустила первый аппарат Mission Robotic Vehicle (MRV) — космический сервисный корабль с двумя роботизированными манипуляторами для обслуживания спутников на геостационарной орбите.

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