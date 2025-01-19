Школу мэров проведут в Иркутской области

18-21 февраля 2025 года в Иркутской области пройдет «Школа мэров». На обучают участников программы развития муниципального кадрового управленческого резерва «Школа мэров», разработанной ранее по поручению президента.
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