ФСБ объявила в розыск гендиректора госкорпорации ДНР за мошенничество в особо крупном размере

Управление Федеральной службы безопасности России по Донецкой Народной Республике объявило в розыск генерального директора Государственной корпорации «Недра» Станислава Огородникова, который ранее занимал должность прокурора Ленинского района столицы ДНР.
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