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Новости Брянска

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В Брянской области сократилось число преступлений на пятую часть

В Брянской области сократилось число преступлений на пятую часть

Преступлений в Брянской области стало меньше на 20%, в том числе тяжких и особо тяжких — на 15,8%, а случаев незаконного оборота наркотиков — на четверть.

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