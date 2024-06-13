Политолог Шаповалов: препятствовать переговорам по санкциям Германию вынуждают экономические обстоятельства

Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов в беседе с радиостанцией Sputnik прокомментировал информацию о том, что Германия препятствует достижению договоренностей о новых антироссийских санкциях Евросоюза.
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