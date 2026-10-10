Супертанкер с нефтью подорвался на мине в Ормузском проливе

REUTERS В Ормузском проливе произошел взрыв на супертанкере, перевозившем нефть. Об этом 10 октября сообщает агентство ISNA со ссылкой на Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
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