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Супертанкер с нефтью подорвался на мине в Ормузском проливе

Супертанкер с нефтью подорвался на мине в Ормузском проливе

REUTERS В Ормузском проливе произошел взрыв на супертанкере, перевозившем нефть. Об этом 10 октября сообщает агентство ISNA со ссылкой на Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

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