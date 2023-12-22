Ограничения для автомобилей на площади Инженера Будагова продлили еще на полтора месяца

Площадь Инженера Будагова будет закрыта для движения транспорта в ночное время до 15 февраля. В Новосибирске ограничения для автотранспорта на площади Инженера Будагова продлили до середины февраля 2024 года.
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