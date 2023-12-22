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Ограничения для автомобилей на площади Инженера Будагова продлили еще на полтора месяца

Ограничения для автомобилей на площади Инженера Будагова продлили еще на полтора месяца

Площадь Инженера Будагова будет закрыта для движения транспорта в ночное время до 15 февраля. В Новосибирске ограничения для автотранспорта на площади Инженера Будагова продлили до середины февраля 2024 года.

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