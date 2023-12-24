В США сообщили о попытках Байдена убедить Нетаньяху не атаковать «Хезболлу»

Президент США Джо Байден через несколько дней после обострения палестино-израильского конфликта просил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не совершать превентивные удары по позициям шиитского движения «Хезболлы» в Ливане.
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