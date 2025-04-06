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Мечтавшему переехать в Россию 31-летнему португальцу разрешили проживать в

Мечтавшему переехать в Россию 31-летнему португальцу разрешили проживать в Петербурге. В Северной столице он собирается жениться на девушке, в которую влюблен 11 лет, а работать хочет водителем автобуса.

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