Мечтавшему переехать в Россию 31-летнему португальцу разрешили проживать в Петербурге. В Северной столице он собирается жениться на девушке, в которую влюблен 11 лет, а работать хочет водителем автобуса.
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Мечтавшему переехать в Россию 31-летнему португальцу разрешили проживать в Петербурге. В Северной столице он собирается жениться на девушке, в которую влюблен 11 лет, а работать хочет водителем автобуса.