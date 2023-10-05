8 секретов восточных красавиц, которые может использовать каждая

8 секретов восточных красавиц, которые может использовать каждаяОсобая подводка для глазИстория средства с непривычным названием «коль», или «каджал», уходит глубоко в прошлое: по рецепту древних египтян коль представлял собой смесь из мягких металлов, золы и жженого миндаля.