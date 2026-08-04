Какие ещё события ждут жителей региона в августе? ✔8 августа — Межрегиональный фольклорный фестиваль «Слава Хопёрская».
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Какие ещё события ждут жителей региона в августе? ✔8 августа — Межрегиональный фольклорный фестиваль «Слава Хопёрская».
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