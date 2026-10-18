Сентябрь тысяча девятьсот семьдесят седьмого года выдался на Южном берегу Крыма таким густым, медовым и безветренным, что море у каменных волнорезов Приморска не качало волну, а тяжело дышало, словно расплавленное бутылочное стекло, пахнущее йодом, перезрелым инжиром и горячей галькой.