Сентябрь тысяча девятьсот семьдесят седьмого года выдался на Южном берегу Крыма таким густым, медовым и безветренным, что море у каменных волнорезов Приморска не качало волну, а тяжело дышало, словно расплавленное бутылочное стекло, пахнущее йодом, перезрелым инжиром и горячей галькой.
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