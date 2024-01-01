Россиянин выиграл миллиард рублей в лотерею

Житель Тюмени выиграл миллиард рублей — главный приз новогоднего тиража «Русского лото». В «Столото» поздравили счастливчика, уточнив, что это уже третий участник новогодних розыгрышей, который выиграл миллиард рублей.
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