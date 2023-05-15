"Что это за гребля?" В Барнауле произошёл очередной порыв на улице Гущина

С 15 мая в городе стартовал сезон опрессовки В Барнауле произошёл очередной порыв трубопровода в первый день опрессовки, на этот раз вода затопила улицу Гущина возле здания № 179, рассказали читатели amic.
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