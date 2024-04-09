Педри и де Йонг – в заявке «Барсы» на «ПСЖ», хотя врачи еще не разрешили им играть. Гави тоже летит в Париж

Игра состоится на стадионе «Парк де Пренс» завтра, 10 апреля. В список вошли полузащитники Педри и Френки де Йонг, которые из-за травм не играли с 3 марта.
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