Пушка «Гиацинт-Б» группировки «Север» не оставила М777 шанса выжить

В зоне проведения специальной военной операции на боевом дежурстве находятся расчеты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Север», которые не перестают атаковать живую силу и скопления военной техники украинских боевиков.
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