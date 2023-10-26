Берегите голову: пострадавшие в авариях поделились фотографиями шлемов, спасших им жизнь

Наверное, излишне опять напоминать, что шлем на голове — это хорошая идея, когда катаешься на мотоцикле, велосипеде или занимаешься чем-то экстремальным, но давайте все-таки опять отметим: шлем — это отличная идея! Мы не собираемся быть голословными в своих утверждениях.