❗️ Власти смогут вводить временное управление на объектах инфраструктуры, владельцы которых не будут принимать меры безопасности — указ Президента.
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❗️ Власти смогут вводить временное управление на объектах инфраструктуры, владельцы которых не будут принимать меры безопасности — указ Президента.
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