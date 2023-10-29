Мастер-класс по футболу.

В рамках мастер-класса по футболу игроки футбольного клуба Белшина встретились со сборной команды гимназии и провели совместную тренировку, по итогам которой ученикам и зрителям были вручены памятные подарки .
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