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Царьград

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"Администрация там на чьей стороне?" Бойцы СВО потребовали ответа от властей после празднования Дня независимости Таджикистана

"Администрация там на чьей стороне?" Бойцы СВО потребовали ответа от властей после празднования Дня независимости Таджикистана

Бойцы СВО потребовали ответа от властей Орска после празднования Дня независимости Таджикистана: "Администрация там на чьей стороне?"День независимости Таджикистана от России отпраздновали в русском Орске 26 сентября.

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Комментарии
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Андрей
Какая нах &quot;таджикская национально-культурная автономия&quot; и кто разрешил ее создание в России?
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17 час.

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