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SPLETNIK

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Ирена Понарошку снялась в свадебном платье с мужем в честь годовщины брака

Ирена Понарошку снялась в свадебном платье с мужем в честь годовщины брака

Ирена Понарошку устроила фотосессию с мужем Русланом Годизовым в честь третьей годовщины брака. Пара облачилась в свои свадебные наряды и позировала для снимков в исторических локациях Санкт-Петербурга.

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