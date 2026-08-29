Мемориал Ромазана. «Трактор» сыграет с «Ладой», «Металлург» примет «Салават Юлаев»

В Магнитогорске продолжается Мемориал Ивана Ромазана. Матчи турнира показывает Okko. Мемориал Ромазана «Трактор» – «Лада» – 10:30 «Металлург» – «Салават Юлаев» – 14:30 Положение команд: « Металлург » – 6 очков (3 матча), « Салават Юлаев » – 5 (3), «Амур» – 4 (4), « Лада » – 3 (3), « Трактор » – 2 (3).
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