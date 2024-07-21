Иран решительно осудил атаку Израиля на йеменские портовые объекты в Ходейде

Иран решительно осудил атаку Израиля на йеменские портовые объекты в городе Ходейда. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель министерства иностранных дел Исламской Республики Насер Канани, информирует RT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии