James Jordan says he's blessed to star in Taylor Sheridan's 'Lioness,' 'Landman'

James Jordan says he feels blessed to work with Taylor Sheridan on such a wide array of projects as "Wind River," "Landman" and "Lioness.
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