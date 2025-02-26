Бойцы ВС РФ под Харьковом построили подземный город с ловушками для ВСУ

Бойцы российской группировки войск «Север» построили на одном из участков харьковского направления «подземный город» для отдыха и подготовки к новым боевым задачам, а на его основных входах установили ловушки на случай атак ВСУ.
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