из жизни нелегальных мигрантов Труп младенца-«призрака», которого по документам вовсе не существовало, нашли в квартире в Шушарах.
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из жизни нелегальных мигрантов Труп младенца-«призрака», которого по документам вовсе не существовало, нашли в квартире в Шушарах.