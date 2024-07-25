На севере Красноярского края полицейскими изъято более 5 кг наркотических средств синтетического происхождения

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Норильску в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий возле одного из домов по улице Талнахской в Норильске задержали местного жителя, подозреваемого в сбыте наркотических средств.