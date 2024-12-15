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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алонсо о 7-матчевой победной серии «Байера»: «Хотим и дальше поддерживать хорошую динамику в нашей игре» 

Леверкузенцы одержали 7-ю победу подряд во всех турнирах. «Мы довольны игрой и результатом. Команда показала хороший настрой и здорово контролировала игру.

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