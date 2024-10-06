В Евпатории пройдёт первенство Республики Крым по синхронному плаванию Состязаться спортсменки будут в нескольких возрастных категориях: до 10, до 13 лет, 13-15 лет и 15-19 летПоказывать своё мастерство предстоит в разных дисциплинах:комбигруппадуэтсолофигурыЗапланированы соревнования на 19.