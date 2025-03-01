На Украине собираются украсть деньги, собираемые на ядерное оружие после перепалки Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в Telegram-канале.
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