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Медведев – об учениях Генштаба: РФ должна быть готова отвечать Западу

Медведев – об учениях Генштаба: РФ должна быть готова отвечать Западу

Global Look Press/Pravda Komsomolskaya/Russian Look Подготовка Генерального штаба к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-морского флота связана с тем, что Россия должна быть готова отвечать Западу в случае его вступления в конфликт на Украине.

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