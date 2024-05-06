Global Look Press/Pravda Komsomolskaya/Russian Look Подготовка Генерального штаба к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-морского флота связана с тем, что Россия должна быть готова отвечать Западу в случае его вступления в конфликт на Украине.
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