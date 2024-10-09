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Царьград

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Байден и Блинкен не полетят на встречу «Рамштайн» к Зеленскому

Байден и Блинкен не полетят на встречу «Рамштайн» к Зеленскому

Госсекретарь США Энтони Блинкен сразу после американского президента Джо Байденом отменил планы по поездке в Германию на встречу «Рамштайн» к Владимиру Зеленскому.

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