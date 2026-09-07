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"Она никого не убила". Стилист Виктория Салават вступилась за Анастасию Миронову, которую критикуют за рекламу с фото могилы

"Она никого не убила". Стилист Виктория Салават вступилась за Анастасию Миронову, которую критикуют за рекламу с фото могилы

Стилист Виктория Салават, которую ранее осудили за фотосессию с 11-месячной дочерью в стиле БДСМ, публично вступилась за Анастасию Миронову: блогершу критикуют за использование фотографии могилы в рекламной кампании её бренда Predubezhdai.

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