Bloomberg: ледники Гренландии тают с беспрецедентной скоростью

Ученые выяснили, что в последние 20 лет ледники Гренландии начали таять значительно быстрее. К такому выводу они пришли, изучив старые фотографии, сделанные в 1930 году при проведении картографических исследований, пишет Bloomberg.
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